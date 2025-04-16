Милонов: Пугачева по неформальным каналам просила не наказывать ее

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Милонов предположил, почему Пугачеву до сих пор не признали иноагентом

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что Алла Пугачёва избежала включения в реестр иностранных агентов благодаря сохранившимся неформальным связям, пишет портал News.ru .

«Она комфортно чувствовала себя в любых кабинетах и, вероятно, использовала эти каналы», — заявил политик, намекая на возможность негласных договорённостей.

Как Милонов утверждал, что пробил час для признания Пугачёвой иностранным агентом.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в своём комментарии подчеркнула, что народная артистка «пренебрегла любовью миллионов россиян».