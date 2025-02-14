Милонов призвал создать полицию нравов из-за «срамных» товаров к 14 февраля

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести в России полицию нравов, которая защитит от скидок на «срамные товары» и стимулирующие таблетки, ставшие символом Дня всех влюбленных, сообщает ТАСС .

«Все эти скидки на срамные товары, предметы нижней одежды, подманивающие капли, стимулирующие разные таблетки — это все и стало символом этого праздника», — считает Милонов.

Он подчеркнул, что в России остро ощущается потребность в органе, который бы занимался надзором за соблюдением норм, защищающих традиционные ценности от посягательств коммерческого характера.

Милонов добавил, что сегодня из-за данного праздника духовные ценности деградировали в «пошлость и меркантильность». Это явление отражает упадок христианских ценностей в Западной Европе.

День святого Валентина отмечается ежегодно 14 февраля. При этом праздником его считают меньше 50% опрошенных жителей России. Отмечать День всех влюбленных собираются лишь 25% респондентов.