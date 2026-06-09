Милонов призвал Ахеджакову лично подтвердить желание получать пенсию в России

Виталий Милонов прокомментировал сообщения о том, что уехавшая в Израиль Лия Ахеджакова продолжает получать выплаты в России. По данным Telegram-канала SHOT, артистке ежемесячно перечисляют 95 тысяч рублей.

Депутат заявил, что при резкой критике России актрисе следует пройти процедуру подтверждения выплат. По его словам, Ахеджаковой нужно лично посетить соответствующие учреждения.

«А то получается, мы ей платим деньги, а она может их выкидывает. Может, ей противно, может это унижает ее», — указал Виталий Милонов.

Парламентарий добавил, что ситуация с гражданством Ахеджаковой пока остается неизвестной. Он считает, что артистка должна приехать в Россию и публично подтвердить желание получать выплаты.

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