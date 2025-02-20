Милонов попросил женщин не дарить пошлые подарки на 23 Февраля

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против пошлых подарков для мужчин на 23 Февраля и рассказал, какой подарок хотел бы получить сам, сообщает Life.ru .

По мнению Милонова, пошлые подарки на День защитника Отечества способны лишь разрушить отношения, у каждого мужчины свое желание по поводу подарка.

Сам парламентарий признался, что для него желанным подарком стала бы командировка на Донбасс.

Милонов также призвал мужчин не злоупотреблять алкоголем по случаю праздника и не вести себя непотребно в этот день.

«Мужчиной ты станешь меньше от этого, а не больше», — подытожил он.

В этом году 23 Февраля и 8 Марта выпадают на выходные дни, поэтому переносов не будет, за счет этого россияне дольше будут отдыхать в майские праздники.