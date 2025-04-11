Милонов ответил на предложение Чеховой заменить «странное» слово «брак»

Милонов об идее заменить слово «брак»: никакого негативного подтекста в нем нет

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал предложение телеведущей Анфисы Чеховой о переименовании процесса бракосочетания — ей не понравилось слово «брак», сообщает Газета.ru.

Чехова, которая возглавляет комитет по демографии в партии «Новые люди», назвала слово «брак» очень странным для обозначения счастливой семьи.

По словам Милонова, все россияне прекрасно понимают, что означает словосочетание «брачный союз» — брать замуж, жениться. При этом слово «брак» имеет более формальное значение, то есть официальную регистрацию отношений.

«Вот „семья“ точно ни у кого не вызывает никаких противоречий», — отметил он.

Депутат добавил, что слово «брак» в значении дефекта пришло в страну из Европы и означает нечто сломанное, как и слово break в английском языке.

Ранее Чехова призвала российских мужчин чаще брать декретный отпуск, который им тоже положен по закону, в целях улучшения демографии.