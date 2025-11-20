Милонов объяснил, что считает рождение детей главным подарком для матерей

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов заявил, что для любой матери главным подарком являются ее дети и семья, сообщает Общественная Служба Новостей .

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказал мнение, что лучший подарок для матери — это семья и большое количество детей.

Парламентарий отметил, что каждая женщина в России должна испытать радость материнства, считая это главным событием в жизни. Он подчеркнул, что мужчина должен заботиться о семье и особенно о супруге, которая рожает наследников.

«Для женщины самым ценным подарком на День матери является новость о пополнении в семье. Молодым мамам нужно рожать как можно больше детишек», — пояснил Милонов.

Депутат добавил, что женщины ощущают себя счастливыми именно благодаря детям. Он выразил надежду, что каждая молодая женщина сможет стать мамой, бабушки увидят новорожденных внуков, а девочки будут расти с пониманием будущей роли матери.

В завершение Милонов пожелал всем женщинам отмечать День матери в окружении своих детей.