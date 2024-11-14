Милонов хочет отвезти на полигон подростка, избившего его 12-летнего сына
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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что планирует отвезти своего 12-летнего сына и его обидчика на военный полигон, чтобы подростки «поползали» и подержали в руках автоматы, сообщает SHOT.
«Бедный сын мой, не завидую ему. Подраться даже спокойно не может», — сказал Милонов.
Депутат выразил надежду, что подростки простят друг друга и помирятся, ведь самое правильное решение — не допускать подобного.
По словам Милонова, на военном полигоне дети смогут увидеть, что возможность рассчитывать на соратника в сложный момент крайне ценна.
Ранее в Петергофе 12-летний сын Виталия Милонова подрался с одноклассником. У ребенка диагностировали перелом скулы, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Депутат ГД назвал напавшего хулигана «моральным уродом».