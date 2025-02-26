Михалков объяснил разницу между эмигрантами 20-х годов ХХ и XXI веков

Главным отличием нынешних эмигрантов с эмигрантами прошлого века является то, что век назад нужно было «спасать величайшие умы страны».

«Потому что в 20-е годы из страны были высланы величайшие умы и таланты, писатели, философы, музыканты, они были высланы на двух пароходах, это называлось философский пароход, они были выгнаны из страны, потому что их нельзя было уничтожить, слишком великие были имена», — сказал Михалков.

По его словам, они, потеряв Родину, создали великую эмигрантскую культуру — это и Бунин, и Рахманинов, и Ильин, и Шмелев.

«Они жили Россией, хотя ее потеряли, их выгнали. Этих людей (эмигрантов XXI в. — прим. ред.) никто не выгонял, они уехали сами», — отметил режиссер.

Он добавил, что современные эмигранты, в отличие от эмигрантов прошлого века, ничего «полезного для России не сделали».

«И меня спросили недавно, что мы должны сделать, чтобы эти люди вернулись? Я ответил, до сих пор так думаю, и вам отвечу. Это не мы должны делать, это они должны что-то сделать, чтобы вернуться, чтобы мы их приняли после этого. И никак иначе. Причем сделать так, чтобы мы в это реально поверили», — обозначил свою позицию Михалков.