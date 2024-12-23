Мигранты на производстве шампанского во Франции спят на улицах и воруют еду

Мигранты из Западной Африки и Восточной Европы, задействованные в производстве шампанского, вынуждены спать на улицах и красть еду из-за того, что им не доплачивают деньги, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

В элитном регионе производства шампанского, где базируются престижные дома Moet & Chandon и Mercier (часть LVMH), обнаружилась тревожная ситуация с условиями труда. Как выяснили журналисты, компании-посредники привлекают рабочую силу из стран Восточной Европы и Западной Африки для работы на французских винодельческих предприятиях. Особенно острая ситуация сложилась в районе города Эперне, расположенного недалеко от столицы Франции.

Согласно расследованию британских журналистов, трудовые мигранты сталкиваются с серьезными проблемами: им не только недоплачивают за работу, но некоторые даже вынуждены проводить ночи под открытым небом из-за отсутствия жилья.

На знаменитой Avenue de Champagne, которую считают улицей с самой высокой концентрацией капитала в мире, находятся штаб-квартиры престижных шампанских домов.

Однако за роскошным фасадом скрывается неприглядная реальность: согласно расследованию The Guardian, сборщики винограда вынуждены жить в походных условиях, не имея крыши над головой.