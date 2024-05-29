Мигрантов из Средней Азии в РФ могут заменить северокорейцы

«Царьград» считает, что выходцы из КНДР могут стать заменой мигрантам из Средней Азии, которые работают в России. Издание назвало северокорейцев традиционно вежливыми и воспитанными работниками, которые смогут трудиться лучше и усерднее своих «коллег» из бывших советских республик.

В статье говорится, что нехватка рабочей силы — один из ключевых доводов, из-за которого некоторые чиновники выступают за завоз иностранных рабочих в Россию. Однако сейчас, по мнению авторов материала, достойную альтернативу выходцам из Средней Азии удалось найти.

В качестве такого примера издание приводит мигрантов из Северной Кореи. Так, сами власти КНДР рассматривают соответствующий вид взаимодействия с РФ с положительной стороны — у Пхеньяна появится возможность для пополнения валюты внутри страны, а также социальной поддержки.

«Нормы въезда и выезда граждан, а также режим пребывания, квоты и выдача разрешений на работу строго регламентированы, поэтому у Кореи нет повода беспокоиться. Впрочем, как и у России: сюда отправляются не случайно набранные работники, а заранее подготовленные. Они знают азы русского языка и культуры, а саму возможность приехать сюда рассматривают как привилегию», — пишет «Царьград».

Там добавляют, что «по договоренности с подрядчиком» северокорейские рабочие могут согласиться трудиться не по классическому 8-часовому сценарию, а по 12 часов в день, что больше в 1,5 раза. Также уроженцы Северной Кореи, как правило, выполняют тяжелый физический труд, хотя и «славятся своим воспитанием и вежливостью».

«Вот такие мигранты нам нужны: подписал контракт — тихо и мирно отработал — уехал», — подытожило издание.