Мигрантам в Курской области запретили работать в общепите и доставке еды

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что подписал постановление о запрете на работу мигрантов в ряде сфер деятельности. Они связаны с взаимодействием с людьми.

Запреты будут работать с 2026 года. Они затронут мигрантов, которые трудятся на основе патентов.

Таких приезжих нельзя будет задействовать на производствах и в фирмах, оказывающих ряд услуг. Среди них: грузовые и пассажирские перевозки, такси, общественное питание, курьерская доставка, подбор персонала.

После того, как постановление вступит в силу, работодателям необходимо будет уволить мигрантов, если они задействованы в работе в названных сферах. Хинштейн надеется, что такое решение позволит улучшить уровень этих видов деятельности.

