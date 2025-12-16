Мигрантам напомнили о возможном выдворении за игнорирование сервиса «Амина»

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве Игорь Дудник сообщил, что за игнорирование передачи данных через приложение «Амина» трудового мигранта ждет наказание вплоть до выдворения из России.

«У нас достаточное количество иностранных граждан, которые указали одно место сна и отдыха, а фактически там не проживали. При прохождении второго этапа операции «Нелегал» мы выявили около 400 иностранных граждан. Это была апробация того, как с помощью системы «Амина» можно выявлять таких граждан. Около 400 человек было привлечено по статье 19.27 КоАП РФ, более 100 иностранных граждан были выдворены», — рассказал журналистам Дудник.

По его словам, основная задача сервиса «Амина» упростить контроль за пребыванием трудовых мигрантов в стране. Встать на миграционный учет, а также передать сведения о своем месте сна и отдыха они могут через приложение.

Также те, кто сдает жилье в аренду иностранным специалистам, смогут подавать необходимые документы, используя сервис «Амина». Приложение и его функционал сэкономит гражданам других государств и принимающей стороне массу времени.

Установка и использование сервиса «Амина» обязательна для граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана и Молдовы, прибывших в Москву и Подмосковья для работы.

