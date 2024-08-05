МИД Турции призывал своих граждан срочно покинуть Ливан

МИД Турции обратился к гражданам республики и призвал покинуть Ливан из-за неспокойной обстановки в регионе и не ездить в эту страну без крайней необходимости, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«Нашим гражданам рекомендуется избегать поездок в Ливан; быть осторожными и не посещать без надобности Набатию, Южный Ливан, провинции Бекаа и Баальбек-Гермель, а тем, для кого нахождение в Ливане не является необходимым, покинуть его, пока совершаются коммерческие рейсы», — говорится в сообщении.

Ранее власти США и Великобритании призвали своих граждан в срочном порядке покинуть Ливан из-за возможного начала боевых действий.

Также своих граждан, проживающих в Ливане, уже призвали к аналогичным действиям ряд европейских и азиатских стран. В российском МИД напомнили гражданам РФ о рекомендации воздержаться от поездок в Ливан.