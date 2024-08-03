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США и Великобритания призывают своих граждан срочно покинуть Ливан

Власти США и Великобритании призвали своих граждан в срочном порядке покинуть Ливан из-за возможного начала боевых действий. Соответствующая информация появилась на официальных сайтах посольств.

Гражданам необходимо покинуть зону возможного противостояния, либо же найти убежище.

Посольство США в Бейруте призывает американцев покинуть Ливан на «любом доступном авиарейсе», а в случае отсутствия средств обратиться за помощью к дипломатам.

Ранее своих граждан, проживающих в Ливане, уже призвали к аналогичным действиям ряд европейских и азиатских стран. В российском МИД напомнили гражданам РФ о рекомендации воздержаться от поездок в Ливан.

Авиакомпании массово отменяют рейсы в Израиль и Ливан на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля 30 июля нанесла авиаудар по Бейруту — столице Ливана. В результате удара погиб по меньшей мере один человек, еще 35 получили ранения.