МИД РФ выразил решительный протест послу Словении за отзыв лицензии сотрудника

Посол Словении в РФ Дарья Бавдаж-Курет получила решительный протест из-за несправедливого лишения аккредитации сотрудника посольства РФ в Словении, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России .

В МИД РФ сообщили, что считают действия Словении откровенным недружественным шагом, который направлен на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за деструктивную политику возложили полностью на Словению.

Ведомство также ответило взаимными действиями и вручило Бавдаж-Курет ноту об объявлении персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ прибыл временный поверенный в делах Италии. Его визит может быть связан с кадровыми перестановками в итальянском министерстве.