МИД РФ: информация о невыплатах средств после катастрофы с самолетом AZAL — фейк

В МИД РФ назвали информацию о невыплатах Москвой страховых средств пострадавшим в авиакатастрофе с самолетом AZAL в Актау фейком, сообщает ТАСС .

В российском министерстве считают эти новости «циничной спекуляцией». Там отметили, что распространившаяся информация не соответствует действительности.

По данным МИД РФ, на сегодняшний день пострадавшим пассажирам и родственникам погибших выплачено 358,4 млн рублей. Работа по согласованию сумм выплат для целей полного урегулирования продолжается.

В МИД РФ добавили, что подобные спекуляции говорят о «деструктивных намерениях и полном отсутствии моральных ориентиров их авторов и тех, кто за ними стоит». Россиян призвали ориентироваться только на официальную информацию.

Авиакатастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines (AZAL) произошла возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. В результате трагедии погибли 38 человек, в том числе семеро россиян.