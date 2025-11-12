МИД: 392 человека погибли с начала года в результате атак беспилотников ВСУ
С начала года 392 человека погибли от ударов БПЛА по гражданским объектам в России, сообщают «Известия».
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
При этом ранены 3205 человек, в том числе 195 несовершеннолетних.
«С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3205», — отметил он.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 9 украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областями.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.