Microsoft объявила дату прекращения бесплатной поддержки Windows 10

Компания Microsoft объявила, что с 14 октября 2025 года больше не будет бесплатно поддерживать операционную систему (ОП) Windows 10. После этого годовая поддержка будет обходиться минимум в 30 долларов США, сообщает ТАСС со ссылкой на портал The Verge.

Так, со второй половины октября 2025 года физические лица смогут продолжить пользоваться Windows 10 за 30 долларов в год. Для юрлиц цена на первый дополнительный год поддержки составит 61 доллар, на второй — 122 доллара, а на третий — 244 доллара.

Ранее разработчик графических процессоров Nvidia обогнал Microsoft в списке крупнейших по капитализации компаний в мире. Nvidia Corp. выходила на вторую строчку в соответствующем топе.

В сентябре Microsoft также начала отключать россиянам пакеты Office 365 и Microsoft 365.

