МФЦ в Москве заменили более 1,2 тыс приемных различных органов власти

На сегодняшний день в столице работают 139 центров «Мои Документы», которые заменили свыше 1,2 тыс. приемных различных органов власти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Продолжаем повышать московский стандарт госуслуг. Сегодня столичные центры госуслуг отмечают 14-летие», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Сервисы «Госуслуг» продолжают развиваться. В ответ на запросы горожан центры «Мои Документы» начали проводить обучение по цифровой грамотности. Также расширяется перечень тем для видеоконсультаций с сотрудниками офисов, а по некоторым услугам в сфере ЖКХ теперь можно оформить их сразу онлайн.

Кроме того, в июне в столице стартовал проект по информированию заявителей через социальную сеть «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в Москве заработал первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники. Всего в столице около 130 тыс. единиц такой техники.