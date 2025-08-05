В Москве открылся флагманский центр по регистрации самоходной техники

В Москве заработал первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники. До недавнего времени этот процесс был достаточно сложным, появление центра изменило ситуацию, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Всего в столице около 130 тыс. единиц самоходной техники. Это асфальтоукладчики, экскаваторы, погрузчики и т. д. В новом центре на Рябиновой улице можно получить все необходимые услуги для регистрации такой техники, удостоверений на ее управление в режиме «одного окна» за одно посещение. Здесь также можно пройти техосмотр.

Собянин осмотрел МФЦ Объединения административно-технических инспекций Москвы вместе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Он сообщил, что аналогов такого комплекса в РФ на данный момент нет.

Помещение сделали удобным для посетителей. Здесь есть система электронного сопровождения, просторные холлы, зоны ожидания и т. д. Подать заявление на получение госуслуг в новом комплексе можно на портале mos.ru.

Также продолжают работать ранее действовавшие площадки для прохождения ТО в Гольянове и Чертанове Центральном.

Ранее стало известно, что к 2030 году в столице построят почти 60 деловых центров. Они появятся в 33 районах 10 административных округов Москвы.