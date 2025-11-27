МФЦ Подмосковья приглашают на праздничные мероприятия ко Дню матери

В преддверии Дня матери подмосковные офисы «Мои Документы» приглашают всех желающих присоединиться к праздничным мероприятиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления Московской области.

В последние дни ноября в многофункциональных центрах пройдут детские мастер-классы, где каждый ребенок сможет создать своими руками трогательную и душевную открытку для мамы. Помимо мастер-классов, гостей центров ждет насыщенная программа: конкурсы детских рисунков и фотовыставки, посвященные мамам.

Также на специальных поздравительных стендах каждый посетитель сможет оставить свое теплое пожелание, которое станет частью большой коллекции искренних поздравлений.

Со списком офисов, где пройдут мастер-классы и другие активности, а также с точными датами и временем их проведения, можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.