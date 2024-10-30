Международный конкурс «Мелодия моей РФ» принимает заявки на участие в конкурсе

15 сентября 2024 года открылась подача заявок на участие в III Международном конкурсе юных вокалистов «Мелодия моей России», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Конкурс будет проходить в Москве и в Генуе в период 25.12.2024 — 25.05.2025 гг. при поддержке Генерального Консульства РФ в Генуе, Россотрудничества, Российского Центра Науки и Культуры в Риме. Конкурс пройдёт в России, в Москве (для граждан, проживающих на территории РФ и в странах ближнего зарубежья), и в Италии, в Генуе (для русских соотечественников, проживающих за пределами РФ). К участию в конкурсе допускаются солисты и вокальные ансамбли, возраст участников от 5 до 23 лет.

Конкурс «Мелодия моей России» пройдет в два этапа: первый этап — отборочный тур с 25 декабря 2024 года по 10 января 2025 года; второй этап — финальные очные прослушивания в концертном формате и церемония награждения для участников, проживающих на территории России, пройдут со 20 по 23 февраля 2025 года в Москве в Зале Рахманиновского общества по адресу: Москва, Большая Ордынка 6/2, стр. 1. Обязательным исполнением на конкурсе станут песня о России или военно-патриотическая песня.

23 февраля 2025 года в концертном зале Музея Победы состоятся церемония награждения и Гала-концерт победителей и членов жюри конкурса, ведущих солистов московских музыкальных театров.

Зрителями концерта станут ветераны и дети войны, хранители памяти военных лет ВОВ, ветераны СВО, семьи участников СВО, многодетные семьи.

Для финалистов будут организованы мастер-классы и круглый стол с членами жюри, экскурсии в Музей Победы и в Российский национальный музей Музыки.

Для участников, проживающих за пределами РФ, очные прослушивания и церемония награждения пройдут в мае 2025 года на территории Генерального Консульства РФ в Генуе. Для финалистов будут организованы мастер-классы, лекции-беседы о Великой Отечественной войне, круглый стол с членами жюри, возложение цветов к могиле Ф. Полетаева, Героя Советского Союза, национального героя Италии.

Обращаем внимание, что участие в конкурсе платное (см. Положение конкурса).

Более подробная информация о конкурсе расположена на сайте: https://www.dialogolirico.com/.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.