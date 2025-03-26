В среду в Мурманске стартовал Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», собравший ведущих специалистов, политических деятелей и предпринимателей. На этом мероприятии планируется обсуждение ключевых аспектов, касающихся развития Арктической зоны, сообщает «Бриф24» .

В течение нескольких дней в рамках форума участники углубятся в различные темы, определяющие будущее региона. Среди приоритетных вопросов — стимулирование арктического туризма, строительство и модернизация инфраструктуры населенных пунктов, а также разработка механизмов поддержки предпринимательства в суровых условиях Севера.

Особое значение будет уделено Северному морскому пути (СМП). В рамках новой инициативы «Экологическое благополучие» участники рассмотрят перспективы его развития и стратегические планы до 2030 года, а также вопросы оптимизации логистических процессов в регионе.

Помимо этого, на форуме будут затронуты вопросы международного партнерства и охраны окружающей среды.

Кроме деловой программы, для участников и гостей подготовлена разнообразная культурная программа, включающая гастрономический фестиваль, соревнования по национальным видам спорта, зрелищное ледовое шоу и другие мероприятия.