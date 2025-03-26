Международный форум «Арктика — территория диалога» стартовал в Мурманске
В среду в Мурманске стартовал Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», собравший ведущих специалистов, политических деятелей и предпринимателей. На этом мероприятии планируется обсуждение ключевых аспектов, касающихся развития Арктической зоны, сообщает «Бриф24».
В течение нескольких дней в рамках форума участники углубятся в различные темы, определяющие будущее региона. Среди приоритетных вопросов — стимулирование арктического туризма, строительство и модернизация инфраструктуры населенных пунктов, а также разработка механизмов поддержки предпринимательства в суровых условиях Севера.
Особое значение будет уделено Северному морскому пути (СМП). В рамках новой инициативы «Экологическое благополучие» участники рассмотрят перспективы его развития и стратегические планы до 2030 года, а также вопросы оптимизации логистических процессов в регионе.
Помимо этого, на форуме будут затронуты вопросы международного партнерства и охраны окружающей среды.
Кроме деловой программы, для участников и гостей подготовлена разнообразная культурная программа, включающая гастрономический фестиваль, соревнования по национальным видам спорта, зрелищное ледовое шоу и другие мероприятия.