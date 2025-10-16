Международная выставка InterCHARM проходит в Москве

сегодня в 18:02

Свыше 1600 компаний представлены на международной выставке InterCHARM в Москве

В Москве начала свою работу международная выставка InterCHARM, охватывающая сферу парфюмерии и косметики. Более 1600 компаний из 20 стран презентуют свои последние новинки, а ведущие специалисты отрасли ведут дискуссии о перспективах развития рынка, сообщает 360.ru .

Для многих брендов участие в подобном мероприятии — значимое и радостное событие.

«Наша миссия — очень высокое качество по доступным ценам. Наша косметика предназначена для всех: от девочек-подростков до пожилых женщин», — рассказал руководитель отдела продаж российско-китайского бренда Farres Вячеслав Поляков.

Недавно компания вывела на рынок три новые линейки: Phantom, нацеленную на молодежную аудиторию; Grace, разработанную для женщин среднего возраста; сдержанную деловую линейку Natural.

В состав продуктов входят активные компоненты, в том числе витамины C, E и PP. Широкая палитра оттенков позволяет каждому покупателю подобрать оптимальный вариант.

В рамках выставки также организуются мейкап-сессии и конференции.

