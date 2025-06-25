Международная акция «Диктант Победы» объединила 2,75 млн участников

За семь лет с момента старта акции количество участников выросло в 18 раз. В этом году к масштабному историческому тестированию присоединились 97 стран, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в ТАСС.

«Сегодня „Диктант Победы“ по праву можно назвать масштабной международной акцией. Вопросы для зарубежных площадок были адаптированы под специфику каждой страны или группы стран. А в 44 странах задания разрабатывались совместно с местными историками. С этой точки зрения проект стал по-настоящему глобальным событием, общим делом для сотен тысяч людей доброй воли», — отметил он.

Сергей Нарышкин добавил, что за 7 лет с момента первого «Диктанта Победы» эта акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы.

«Я бы сказал, это такой существенный элемент исторической культуры. Сегодня в акции принимают участие люди разных профессий, возрастов, представители разных национальностей и конфессий. Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность Поколению Победителей и, конечно, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды», — уверен он.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что «Диктант Победы» прошел на 35,5 тысячах площадок, из которых 1,3 миллиона человек писали диктант очно. Традиционно лидерами по количеству площадок и участников стали Ставропольский край, Самарская, Московская, Ростовская, Саратовская области и Краснодарский край.

«При этом 56% написавших — женщины, 53% — школьники, 15% — студенты, 15% — работающие, 5,8% — военнослужащие. В этом году в воинских частях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС было создано 1650 площадок. Участие в „Диктанте Победы“ приняли 22,4 тысячи школ и колледжей, около 800 вузов. Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы. Уникальные площадки диктанта действовали в детских образовательных учреждениях — Артеке, Орленке, Сириусе, Академии Ломоносова, в десятках музеев и заповедников, на атомных электростанциях, нефтяной платформе в Баренцевом море, полярных станциях в Арктике и Антарктиде. Акцию поддержали 10 авиакомпаний», — сообщил Александр Сидякин.

По словам регионального координатора партийного проекта «Историческая память», депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева, в Подмосковьев «Диктанте Победы» приняли участие 69 тысяч жителей.

«В Московской области зафиксирован хороший результат участия в „Диктанте Победы“. Эта акция из года в год способствует сохранению исторической памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны. В современном мире, когда время летит стремительно, а общественное сознание меняется, проведение таких масштабных патриотических мероприятий становится особенно важным. В регионе диктант прошел на 1372 площадках, а центральной площадкой стал Красногорский филиал Музея Победы — военно-исторический музей», — прокомментировал Владимир Вшивцев.

25 апреля 2025 года «Единая Россия» провела «Диктант Победы» в седьмой раз. Участники за 45 минут должны были ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению Председателя партии Дмитрия Медведева часть вопросов посвятили специальной военной операции.

23 июня «Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы»-2025. Ими стали 20 человек из 19 регионов страны в возрасте от 14 до 61 года — школьники, студенты, учителя, предприниматели, сотрудники Росгвардии и МЧС. Победители получат возможность принять участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2026 года в качестве гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.