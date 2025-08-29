Методисты и воспитатели Подмосковья обсудили вопросы взаимодействия с родителями

Накануне в областной гимназии им. Е. М. Примакова прошло образовательное мероприятие «Вместе с родителями — к успеху каждого ребенка!», объединившее более 120 руководителей методических служб и воспитателей Подмосковья. Организаторами выступил региональный центр инновационных практик и технологий дошкольного образования «Предшкола» при поддержке министерства образования Московской области и Государственного гуманитарно-технологического университета, сообщает пресс-служба Минобразования региона.

В рамках пленарного заседания с приветственным словом выступила начальник управления общего образования министерства образования Московской области Елена Жданкина. Она подчеркнула ключевую роль родительской грамотности в создании единого образовательного пространства для ребенка.

Эксперты в области дошкольного образования поделились основными подходами к взаимодействию с родителями. Татьяна Кротова, доцент кафедры дошкольной педагогики МПГУ, представила доклад о организации эффективной просветительской деятельности для семей дошкольников. В рамках презентации обсуждались нормативно-правовые основы этой деятельности, а также значимость создания единого образовательного пространства и кооперации между семьями и дошкольными образовательными учреждениями.

В ходе мероприятия также была представлена структура программы просвещения родителей, включающая алгоритм реализации, методические инструменты и этапы внедрения. Программа направлена на поддержку родителей в вопросах воспитания, развития, здоровья и безопасности детей.

Руководитель центра «Предшкола» Дарья Фадеева представила модели работы с родителями в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада». В презентации были продемонстрированы различные форматы взаимодействия, такие как экскурсии, театрализованные постановки, круглые столы и мастер-классы. Особое внимание уделялось использованию цифровых инструментов для улучшения коммуникации между педагогами и родителями.

«Совместная деятельность воспитывает у детей социальную ответственность, отзывчивость и активную гражданскую позицию. Родители на личном примере показывают важность помощи другим и общественно полезного труда, укрепляя командный дух между семьей и детским садом», — отметила Дарья Фадеева.

Особое внимание в ходе встречи было уделено программам социальной активности. Святослав Громов, региональный координатор проектов «Навигаторы детства», рассказал о программе «Орлята-дошколята» для детей старшего дошкольного возраста.

Программа «Орлята-дошколята» является частью единой государственной политики в сфере воспитания и включает в себя разнообразные воспитательные пространства, в которых активно участвуют родители, педагоги и наставники. В рамках презентации были представлены механизмы взаимодействия, тематические треки (спорт, экология, сохранение традиций и др.), а также статистические данные по охвату и вовлечённости участников. Данная программа является преемственной по отношению к проектам «Орлята России» и «Движение первых».

В практической части мероприятия работали секции «Детский городок», где модераторы Лия Манашерова и Юлия Костина провели мастер-классы по эффективной коммуникации с родителями и подготовке детей к школьному обучению.

Участники встречи также посетили демонстрационную площадку с оборудованием от ведущих российских производителей образовательных материалов. Для специалистов, которые не смогли присоединиться к мероприятию в очном формате, была организована онлайн-трансляция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.