Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз

"У нас сейчас состояние метеорологической весны. Она будет приходить несколько раз в предстоящем: в январе, может быть, в феврале и окончательно - в середине марта", - рассказала главный специалист столичного метеобюро.

Март в столице тоже покажет положительную аномалию, уточнила Позднякова.

Из-за теплой зимы власти регионов смогли сэкономить на уборке снега около полумиллиарда рублей.