Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз
Синоптик рассказала о приходе весны в Москву
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Синоптик Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости о приходе весны в Москву в январе, феврале и марте.
"У нас сейчас состояние метеорологической весны. Она будет приходить несколько раз в предстоящем: в январе, может быть, в феврале и окончательно - в середине марта", - рассказала главный специалист столичного метеобюро.
Март в столице тоже покажет положительную аномалию, уточнила Позднякова.
Из-за теплой зимы власти регионов смогли сэкономить на уборке снега около полумиллиарда рублей.