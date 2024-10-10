Метеорологи не зафиксировали первый снег в Москве 9 и 10 октября

Леус: метеорологи не обнаружили первый снег в Москве 9 и 10 октября

Столичные метеорологические станции не заметили выпадения снега 9 и 10 октября. Об этом рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вечером 9 октября ряд Telegram-каналов, которые пишут про Московский регион, распространили информацию о том, что якобы в столице и области выпал первый снег. Однако, по словам Леуса, метеорологи такого факта не зарегистрировали.

В публикациях говорилось о появлении снега в Митино и Новой Москве. Из-за температуры шесть-восемь градусов тепла якобы все сразу таяло.

Ранее сообщалось, что первый снег может выпасть в Москве в промежутке с 14 по 17 октября. Однако устойчивый покров появится в ЦФО не раньше ноября.