Первый снег выпал в некоторых районах Москвы

Очевидцы сообщают, что в столичном районе Митино и в Новой Москве выпал первый снег, пишет MSK1 .

В воздухе кружатся хлопья снега. При этом снежинки сразу тают — за окном пока еще плюсовая температура.

Пользователи в соцсетях делятся видео и фото, а также напоминают друг другу, что зима уже близко.

Ранее синоптики сообщали, что первый снег может выпасть в Москве в период с 14 по 17 октября, однако он вскоре растает. Устойчивый снежный покров ляжет в Центральном федеральном округе не раньше ноября.

Сентябрь в столице стал самым теплым за все время наблюдения, а также очень сухим.