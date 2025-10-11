Метеоролог: снег лежит уже на 60 процентах территории РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег лежит уже на 60% территории России, сообщает РИА Новости .

При этом он отметил, что на европейской части страны появление устойчивого покрова в ближайшую неделю не прогнозируется.

«Вся Сибирь холодная, поэтому снег там останется. На европейской территории России снег пока не прогнозируется», — отметил он.

Речь идет именно о снежном покрове.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отреагировал на предупреждение главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что предстоящая зима будет холодной. По словам Миллера, в Москве температура воздуха может опуститься до отметок в минус 25 градусов, однако, по данным синоптиков, такая вероятность не превышает всего 14%.