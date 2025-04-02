Метеоролог Леус: циклон принес в Подмосковье 58% осадков

сегодня в 14:37

За прошедшую ночь в Москве, на основе подсчетов столичной метеостанции ВДНХ, появилось 5 миллиметров осадков. Это 14% от месячной нормы апреля, а в подмосковном Можайске их было 58%, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

1 апреля в Москве выпал 6,1 миллиметр осадков. Таким образом во время циклона, а также атмосферных фронтов над Москвой появилось 11,1 миллиметров осадков. Это 30% от нормы.

Остальные метеостанции столицы за 36 часов зафиксировали 9,5 миллиметров на Балчуге, а также 14 миллиметров в Тушино (от 26% до 38% от апрельской нормы).

В Московской области наибольшее количество осадков было зафиксировано в Можайске — 19 миллиметров. Это 58% от апрельской нормы.

Осадки будут в Московском регионе в выходные. Также ожидается понижение температуры воздуха.

Ранее Леус заявил, что апрель в Москве будет прохладным и мокрым.