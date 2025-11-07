Метеоролог Леус: скорость солнечного ветра стала экстремально высокой
Фото - © Космическая погода XRAS.RU/Telegram
Скорость солнечного ветра стала экстремально высокой. Интенсивность магнитной бури в ближайшее время увеличится, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Скорость солнечного ветра достигла отметки от 750 до 800 км/с. Это в 2-2,5 раза больше нормальных значений.
Температура временами доходит до 750-900 тыс. градусов Кельвина, хотя норма 150-200 тыс.
Ранее сексолог Ольга Бурлакова порекомендовала россиянам отказаться от секса 7 ноября из-за мощнейшей магнитной бури. Он не поможет расслабиться.
