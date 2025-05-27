Метеоролог Леус: облака ограничили дневной прогрев в Москве

Облака, которые прикрывали небо над Московским регионом, ограничили приток тепла от солнца. С 08:00 27 мая температура воздуха меньше показателей понедельника на полтора-два градуса, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.