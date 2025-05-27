Метеоролог Леус: облака ограничили дневной прогрев в Москве
Фото - © Аномальная жара в Москве/Медиасток.рф
Облака, которые прикрывали небо над Московским регионом, ограничили приток тепла от солнца. С 08:00 27 мая температура воздуха меньше показателей понедельника на полтора-два градуса, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
К 13:00 26 мая в Московском регионе было 27,4 градусов. Это стало максимумом вчерашнего дня.
27 мая в 13:00 температура воздуха составляла только 25,1 градус тепла.
Ранее пресс-служба Минтранса Подмосковья призвала водителей региона проявлять осторожность во время жаркой погоды. Им рекомендуется соблюдать основные правила дорожного движения.