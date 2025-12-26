Метель накроет Подмосковье вечером 27 декабря
Фото - © Медиасток.рф
С 18:00 27 декабря до 10:00 28 декабря в Подмосковье будут снег и метель. Также возможна гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Порывы ветра составят до 15 метров в секунду. Возможно налипание мокрого снега.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области призывает жителей региона проявлять бдительность и осторожность.
Ранее в Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за метели и снега. Он будет действовать до 21:00 26 декабря. Из-за гололедицы аналогичный уровень опасности объявили в Подмосковье до 21:00 27 декабря.
