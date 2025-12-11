Метель и сильная гололедица: непогода накроет Москву 12 декабря

сегодня в 12:29

Метель и сильная гололедица ожидаются в Москве 12 декабря

В столице прогнозируется прохождение холодного фронта волнами с 13 часов 12 декабря до конца суток. В городе ожидаются дождь, переходящий в снег, местами налипание мокрого снега, в отдельных районах метель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Также на дорогах мегаполиса будет сильная гололедица, ветер усилится порывами до 15 м/с.

Водителям в непогоду посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений). Парковать машину следует вдали от деревьев.

Пешеходам на улице рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в конце недели в регионе ожидается теплая погода: 0 и плюс 2 градуса в четверг и пятницу в Москве ночью, до плюс 4 днем. В пятницу к концу дня ожидаются осадки, главным образом дождь. А потом придет похолодание.

