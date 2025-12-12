Метель и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу ожидается непогода, температура поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет дождь, переходящий в снег. Местами прогнозируются налипание мокрого снега, метель, вечером — сильная гололедица.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/c. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.
«Желтый уровень» погодной опасности объявили в Московском регионе на 12–13 декабря из-за сильного ветра, гололедицы и налипания мокрого снега.
