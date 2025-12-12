Метель и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в пятницу ожидается непогода, температура поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.