Meta* разрешила называть представителей ЛГБТ** в соцсетях психбольными

Корпорация Meta* изменила политику модерации своих соцсетей, разрешив называть ЛГБТ**-представителей психически больными, сообщает газета «Известия» со ссылкой на NBC News.

Изменения коснулись также комментариев, в которых прослеживаются оскорбления по внешности, религии, расе и другим категориям. Теперь корпорация не будет удалять подобные сообщения.

Владелец компании Марк Цукерберг объяснил данные нововведения приоритетом свободы слова. Отмечается, что Meta* вместо проверки фактов введет систему, где пользователи смогут оценивать контент.

Ряд правозащитных организаций уже раскритиковал решение Цукерберга. Так, в GLAAD считают, что новая политика модерации усилит угрозу для маргинализированных групп.

Ранее Цукерберг рассказал о давлении со стороны администрации президента США на его организацию. По его словам, Вашингтон стремится к цензурированию контента в социальных сетях.

* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.