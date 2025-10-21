Мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России

Популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать на юге страны, в Ростове-на-Дону в них нельзя зайти даже при проводном интернете, сообщает РИА Новости .

Сбой в работе мессенджеров произошел днем во вторник. Сервисы не работают в Ростове-на-Дону, а в Краснодарском крае наблюдаются большие перебои.

При этом мобильный интернет на юге страны работает в зависимости от оператора связи. Также в Махачкале и Пятигорске мессенджеры работают, если подключить VPN, а без него — нет.

Ранее сообщения о том, что звонки в Telegram не были разблокированы, оказались фейком.

