Мессенджер MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны

С 1 сентября национальный мессенджер MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты, сообщается на сайте правительства.

В перечне программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в этом году, MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года.

Отмечается, что на базе MAX планируется работа многофункционального сервиса обмена информацией, который обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.

приложение может не появиться на устройствах, продаваемых за границей, так как на этих смартфонах установлена прошивка Global.

Ранее стало известно, что в мессенджер MAX интегрировали технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Пользователи смогут подписывать согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг и т. д.