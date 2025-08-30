Мессенджер MAX с 1 сентября появится на смартфонах, продаваемых в России

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что с 1 сентября национальный мессенджер MAX станет доступен на смартфонах, которые продаются в России, сообщает РИА Новости .

«MAX не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений — соцсеть „ВКонтакте“, RuStore и так далее», — сказал Зыков.

Он подчеркнул, что также в этой папке появится и мессенджер MAX. Все эти приложения могут появляться лишь в смартфонах, которые продаются на территории РФ.

При этом Зыков добавил, что приложение может не появиться на устройствах, продаваемых за границей, так как на этих смартфонах установлена прошивка Global.

Ранее стало известно, что в мессенджер MAX интегрировали технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Пользователи смогут подписывать согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг и т. д.