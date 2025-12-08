сегодня в 13:57

Отечественный мессенджер Max работает в штатном режиме, несмотря на поступающие сообщения о технических проблемах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной платформы.

«Мах работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Ранее пользователи массово жаловались на сбои в работе национального мессенджера. Наибольшее число жалоб было зафиксировано в Москве — 29%, Петербурге — 10%, Новосибирской области — 10%, Краснодарском крае — 6%, Свердловской области — 5%, Подмосковье и Тюмени — по 4%.

Согласно данным сервиса Downdetector, за сутки на сбой в работе Мах пожаловались 1743 россиянина. При этом сообщения о технических неполадках продолжают поступать.

Ранее стало известно, что тысячи западных сайтов и сервисов, среди которых ChatGPT и Spotify, отключились из-за сбоя на серверах Cloudflare.

