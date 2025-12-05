Тысячи западных сайтов отключились из-за сбоя на серверах Cloudflare

сегодня в 12:29

Перестали работать сервера Cloudflare. Из-за этого выключились тысячи западных сайтов и сервисов, среди которых ChatGPT и Spotify, сообщает SHOT .

Пользователи жалуются на сбои в работе соцсети X, системы для платежей PayPal, сервиса такси Uber. Еще перестали работать Spotify, Perplexity, Epic Games Store и ряд онлайн-игр.

Сбой затронул даже сайт, который помогает проверять доступ к ресурсам — Downdetector.

2 декабря произошел сбой в работе ChatGPT. Наибольшее количество жалоб поступило из Соединенных Штатов.

