Тысячи западных сайтов отключились из-за сбоя на серверах Cloudflare
Фото - © Медиасток.рф
Перестали работать сервера Cloudflare. Из-за этого выключились тысячи западных сайтов и сервисов, среди которых ChatGPT и Spotify, сообщает SHOT.
Пользователи жалуются на сбои в работе соцсети X, системы для платежей PayPal, сервиса такси Uber. Еще перестали работать Spotify, Perplexity, Epic Games Store и ряд онлайн-игр.
Сбой затронул даже сайт, который помогает проверять доступ к ресурсам — Downdetector.
2 декабря произошел сбой в работе ChatGPT. Наибольшее количество жалоб поступило из Соединенных Штатов.
