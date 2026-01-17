Месяцы в больницах: россиянка пустила свою собаку в постель и заразилась

Россиянка 2 месяца провела в больницах из-за своей собаки в постели

Россиянка два месяца провела в больницах из-за своей собаки, которую пустила в постель. После прогулки хозяйка мыла питомца водой без чистящих средств, сообщает Baza .

Однажды ночью хозяйка джек-рассела проснулась из-за сильного зуда, а утром обнаружила, что все ее тело покрыто язвами. Она обратилась в больницу, где начались анализы, госпитализация и лечение. Однако болезнь вернулась после возвращения домой.

Девушка отвела собаку к ветеринару и узнала, что причина всех проблем была в питомце. Точнее, в грязных лапах, которые хозяйка после прогулки мыла только водой, не используя чистящие средства. Джек-рассел ходил с грязной шерстью по дому, потом залезал в кровать и так ежедневно приносил домой инфекцию.

Ветеринары подробно рассказали девушке, как правильно мыть собачьи лапы, после чего крапивница на ее теле исчезла.

