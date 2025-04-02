Мещанский районный суд закрыл «Столовую №1» в Москве на три месяца Общество 02 апреля 2025 17:35

Мещанский районный суд Москвы назначил административное приостановление деятельности одной из точек «Столовая №1». В течение 90 суток ей запрещено работать, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Под ограничения попала «Столовая №1», расположенная на улице Рождественке, д. 6/9/20, строении 1 в Москве. Точка виновна в нарушении статьи 6.6 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Ранее работу одного из магазинов «Светофор» на северо-востоке Москвы приостановили на 60 суток.