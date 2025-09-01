Мероприятия ко Дню семьи и здоровья провели одновременно в 14 городах России

В конце августа более 6 тыс. сотрудников АЗС и нефтебаз «Газпром нефти» и членов их семей приняли участие в «Дне семьи и здоровья», передает пресс-служба компании.

Мероприятие прошло в 14 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Сургуте, Барнауле, Краснодаре, Тюмени и Екатеринбурге.

В каждом городе гостей ждала активная программа на свежем воздухе: семейные эстафеты, научные шоу, творческие мастер-классы, онлайн-квесты с розыгрышами призов, йога, футбол, волейбол и зоны отдыха с угощениями.

«Для нас „День семьи и здоровья“ — это больше, чем праздник. Мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя частью команды, где ценят заботу и внимание. Когда в один день в 14 городах тысячи людей вместе смеются, занимаются спортом и учатся новому — это вдохновляет и объединяет не меньше, чем рабочие успехи. Мы видим, что для сотрудников такие события важны, поэтому делаем их частью большой программы поддержки наших людей и их семей, которую будем развивать и дальше», — сказала начальник отдела по работе с персоналом департамента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Светлана Колесникова.

Во всех городах представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» — партнера сети АЗС «Газпромнефть» — провели для детей и взрослых интерактивные мастер-классы о профилактике пропажи людей. Волонтеры рассказали о правилах поведения в городе и на природе, а также о том, как действовать в непредвиденных ситуациях.