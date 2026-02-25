Мэрия Новосибирска не согласовала митинг против блокировки Telegram

Активисты Российской коммунистической партии (интернационалистов) планировали провести акцию в сквере «Лучистый», где ранее уже проходили массовые мероприятия. Также через электронный портал мэрии была направлена заявка на проведение публичного мероприятия в специально отведенном месте.

В соцсетях партии сообщалось, что участники намерены выйти с лозунгами «За свободный интернет!» и «Нет — блокировке Telegram!» В официальном заявлении РКП (и) подчеркивалась необходимость публичного выражения несогласия с действиями властей. По мнению организаторов, отсутствие уличных протестов ведет к политической апатии и принятию новых ограничительных законов.

В мэрии сообщили, что 17 февраля в администрацию поступила заявка на проведение митинга и обращение через сайт. При этом документы были поданы от частного лица, уведомление от РКП (и) не поступало.

«Указанные уведомление и заявка мэрией города Новосибирска не согласованы в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в муниципалитете.

На территории России Telegram работает с ограничениями. Власти 10 февраля приняли решение о замедлении мессенджера. Причиной стало игнорирование сервисом законов страны.

