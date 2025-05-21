Мэр Моргун заявил, что Мариуполь станет одним из самых красивых городов юга РФ

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что город через 5-10 лет превратится в один из самых красивых городов на юге России, сообщает РИА Новости .

«Надеемся на то, что в скорейшее время, если промышленность у нас восстановится и жилой фонд, люди заживут счастливо… Я думаю, в скором времени это будет показательный город на территории юга Российской Федерации», — отметил он.

С начала текущего года экспертами управления технического надзора капитального ремонта Московской области совершено порядка 29,5 тыс. выездов на территории города Мариуполя Донецкой Народной Республики.

Из них свыше 14 тыс. проверок были связаны с объектами социально-культурного наследия и многоквартирными домами.