Подмосковные эксперты провели 29 тыс выездных проверок объектов ЖКХ Мариуполя

С начала текущего года экспертами управления технического надзора капитального ремонта Московской области совершено порядка 29,5 тыс. выездов на территории города Мариуполя Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмсоковья.

Из них свыше 14 тыс. проверок были связаны с объектами социально-культурного наследия и многоквартирными домами. А еще более 15 тыс. включали строительный контроль и приемку квартир, а также надзор за ремонтом объектов благоустройства.

Сейчас под контролем подмосковных специалистов восстанавливаются свыше 1 700 объектов Мариуполя — многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы, а также инженерные сети, без которых невозможно представить полноценную жизнь.

Возводятся новые, современные дома, восстанавливаются разрушенные многоэтажки и социальные объекты, обновляются кровли, фасады, окна и двери, благоустраиваются дворы и прилегающие территории.

Каждому объекту уделяетсяї особое внимание. Эксперты регулярно выезжают на стройплощадки.

Цель — контроль качества работ и строгое соблюдение стандартов безопасности. В тесном взаимодействии со строителями эксперты обеспечивают слаженную работу. Каждый возводимый объект становится надежным, безопасным и долговечным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.