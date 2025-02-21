Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной службы после пожаров в Калифорнии

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила главу местной пожарной службы за провал в борьбе с распространением пламени в Калифорнии в январе, сообщает РИА Новости .

По ее словам, 1 тыс. пожарных, которые могли бы быть на дежурстве в то утро, когда вспыхнули пожары, были отправлены домой по указанию главы пожарной службы Лос-Анджелеса.

Она также добавила, что президент пожарной комиссии поручил Кроули сделать отчет о пожарах. Она отказалась.

«Это требует её отстранения», — отметила Басс.

В округе Лос-Анджелес, который пострадал от разрушительных пожаров в январе, вновь наблюдаются серьезные проблемы — проливные дожди вызвали наводнения и оползни, подняв уровень воды до 120 см. Мэр Карен Басс предостерегла жителей о продолжающемся ненастье, ожидая, что осадки могут затянуться до пятницы.