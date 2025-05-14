Мэр Краснодара обрадовался «количеству могил с красными звездами»

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что был рад видеть «большое количество могил с красными звездами» по результатам реконструкции части Всесвятского кладбища, сообщает «Подъем» .

«Радостно было видеть большое количество могил с красными звездами. Так во время субботников почтили память героев. Смотришь на россыпь звезд и понимаешь: Краснодар — город настоящих патриотов!» - привела пресс-служба слова краснодарского градоначальника.

Однако спустя некоторое время Наумов изменил часть цитаты на «Приковывают внимание и красные звезды на могилах».

В октябре прошлого года исполняющий обязанности главы Сибая Сергей Озерцов выразил жителям «самые искренние соболезнования» в ходе поздравления с Днем Башкортостана. Зрители сдержанно поаплодировали чиновнику.